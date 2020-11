‘Terra di confine’: con il terzo volume si chiude il cerchio

Si chiude il cerchio per “Terra di confine. Percorsi tra storia e arte delle valli di Susa”: in questi giorni è stato infatti consegnato nelle librerie il terzo e (forse) ultimo volume del progetto editoriale pubblicato dalle Edizioni del Graffio di Borgone, dedicato nello specifico alla storia contemporanea delle valli di Susa dall’Unità d’Italia agli anni ‘70 del Novecento. Si conclude così quella parte dell’iniziativa volta a proporre una sintesi aggiornata e scientificamente sorvegliata di alcuni tra i temi più rilevanti della storia locale. Un impegno assunto due anni or sono con l’uscita del primo volume, dato alle stampe nell’aprile 2018, e la collaborazione appassionata e volontaria di ben 47 autori, per lo più storici professionali, e di un certo numero di studiosi, ricercatori e autori...

su Luna Nuova di venerdì 27 novembre 2020