Buttigliera, test Covid per chiunque lo voglia

Anche l’amministrazione buttiglierese aderisce all’iniziativa della Croce rossa di Villardora per offrire il test antigenico per rilevare la presenza del virus Sars Cov-2 responsabile dell’epidemia di Covid-19. Il Comune ha siglato una convenzione con il Comitato della Cri villardorese per offrire ai cittadini residenti la possibilità di effettuare comodamente e ad un prezzo agevolato il test. Convenzione che riprende l’accordo siglato tra Asl To3 e Cri Bardonecchia, già esteso anche ad altri centri della zona.

«Abbiamo avviato questa convenzione, in accordo con altri centri della zona, per offrire ai nostri cittadini una possibilità in più per verificare eventuali infezioni, contribuendo allo screening e ai tracciamenti e quindi al contenimento dell’epidemia - spiega il sindaco Alfredo Cimarella - Ringraziamo il Comitato locale della Croce rossa di Villardora che ci consente di offrire questo servizio ai nostri cittadini, e la nostra protezione civile, nelle persone del presidente Enzo Marconi e del responsabile locale Giovanni Borghese».

«I test antigenici, i cosiddetti “tamponi rapidi” in grado di fornire l’indicazione di una eventuale infezione in pochi minuti, saranno effettuati settimanalmente dal personale della Croce rossa, il giovedì mattina dalle 8,30 alle 12 una settimana presso il bocciodromo di Ferriera in piazza Jougne, e quella successiva in via Reano in municipio», spiegano dal Comune.

L’accordo prevede due casistiche di accesso. La prima a costo agevolato di 30 euro per i cittadini residenti che potranno fruire del servizio solo su prenotazione, quindi non con accesso diretto, rivolgendosi alla Croce rossa allo 335/ 756100, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12. La seconda con servizio gratuito con copertura totale del costo da parte del Comune per alcune categorie sensibili della popolazione: gli over 80, su segnalazione di particolare urgenza/necessità del medico curante; gli alunni e i docenti dei plessi scolastici del territorio, indipendentemente dalla residenza anagrafica, su segnalazione di particolare urgenza o necessità dei dirigenti scolastici; i soggetti maggiormente esposti al rischio di contagio, in relazione all’attività professionale esercitata come gli esercenti il commercio sul territorio comunale, indipendentemente dalla residenza anagrafica, o il personale degli uffici pubblici, anche in questo caso indipendentemente dalla residenza. Questi cittadini dovranno prenotare l’appuntamento telefonando in municipio al numero 011/ 9329311 entro le 12 del martedì precedente il giorno del test. I test sono su base volontaria e in caso di esito positivo la Croce rossa segnalerà il nominativo all’Asl per l’effettuazione del tampone molecolare di conferma della diagnosi di infezione da Covid-19.

