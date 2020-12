Caselette, 38 test antigenici giovedì in piazza Cays: tutti negativi

di MARCO GIAVELLI

38 tamponi rapidi eseguiti, tutti con esito negativo. È un bilancio davvero confortante, quello venuto fuori giovedì 26 novembre al termine della prima giornata di test antigenici per il controllo epidemiologico, organizzata dall’amministrazione comunale in accordo con il comitato di Villardora della Croce Rossa. Il prossimo appuntamento è per giovedì 3 dicembre sempre in piazza Cays.

Potranno usufruire del servizio su base volontaria ed a titolo gratuito per una sola volta, fino all’esaurimento fondi stanziati dal Comune, i cittadini residenti appartenenti alle seguenti categorie: persone che hanno avuto contatti certi con soggetti positivi al test molecolare sul Coronavirus, su indicazione del medico di base; soggetti affetti da sintomi che configurano il sospetto di insorgenza della malattia, sempre su indicazione del medico di base; commercianti che esercitano la loro attività sul territorio di Caselette; popolazione in età scolare che usufruisce della didattica in presenza nei plessi scolastici di Caselette, sia residenti che non residenti, su conforme parere del dirigente scolastico e/o del responsabile sanitario che ne consiglia l’effettuazione, sempre con la presenza dei genitori in caso di minori; docenti nei plessi di Caselette, sia residenti che non residenti; cittadini caselettesi segnalati dai medici di base.

Per la prossima sessione, le prenotazioni devono essere effettuate entro e non oltre domani, mercoledì 2, presso gli uffici comunali al numero telefonico 011/ 9688216 (interno 11), esclusivamente dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12. Il Comune di Caselette garantisce, come detto, una sola prestazione per ciascun soggetto individuato, ma il tampone potrà essere ripetuto, sempre su base volontaria, con costi a carico del richiedente, decorsi non meno di sette giorni da quello precedente. Per tutti i cittadini interessati all’esecuzione del tampone rapido e non appartenenti alle categorie sopra indicate, le prenotazioni dovranno essere effettuate direttamente alla Croce Rossa, comitato di Villardora, al numero telefonico 335/ 7561001, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12: in questo caso il costo è di 30 euro, da corrispondersi alla Croce Rossa al momento dell’effettuazione del tampone.

su Luna Nuova di martedì 1 dicembre 2020