Elisa, un naso rosso valsusino per il Regina Margherita

di CLAUDIO ROVERE

C’è anche un naso rosso valsusino, molto conosciuto, tra i promotori dell’evento solidale per i bambini dell’ospedale pediatrico Regina Margherita di Torino, organizzato da Lufo Movement con la collaborazione dell’associazione dei clown di corsia, Vip Torino onlus, che andrà in scena il prossimo 20 dicembre. Si tratta di Elisa Genovese, fresca 27enne, consulente del lavoro e modella e indossatrice per passione, con un curriculum che vanta già molte apparizioni in Rai.

Insieme allo sport gli organizzatori raccoglieranno i fondi da devolvere completamente al Regina Margherita di Torino, grazie agli sponsor carrozzeria Dream Car di Rivoli, Corriere Carmagnola e Azienda agricola Verda. Come si può partecipare all’evento solidale? «La nostra idea è basata sull’unica attività attualmente fattibile nel rispetto delle regole dettate dal nuovo Dpcm, ovvero lo sport individuale, corsa camminata o come più si adegua alle abitudini di ognuno indossando la t-shirt del pacco gara compresa nella donazione dell’evento», spiegano da Lufo Movement. Quindi domenica 20 dicembre, quella più vicina al Natale, ognuno potrà correre o camminare in solitudine e poi postare una foto o video sui social taggando @lufomovement e @vipviviamoinpositivoonlus. Il pacco gara, con la maglietta, costa 12 euro. Maggiori informazioni cliccando direttamente sul link https://forms.gle/W17mg4J6monPrZ7s8, oppure alla mail lufomovement@gmail.com. Il termine ultimo di iscrizione è il 7 dicembre.

Elisa Genovese il suo video l’ha già postato, con tanto di divisa ufficiale da clown di Vip, acronimo di Vivi in positivo, Torino e il nome del suo personaggio, “Elly Belly” stampigliato sulla schiena. «È soltanto da un anno che mi immedesimo in “Elly Belly” e mi metto il naso rosso - spiega Elisa Genovese - però è qualcosa che mi è piaciuto fin da subito, far sorridere i bambini del Regina Margherita o gli anziani delle Molinette mi dà molto di più di quello che posso offrire». Non è una frase di circostanza. Elisa è una bellissima ragazza, ha un lavoro sicuro di consulente ed è stata resa famosa dalle ormai quasi settimanali apparizioni nei pomeriggi di RaiDue. Non ha certo bisogno di farsi pubblicità gratuita con questa sua nuova attività.

«Ho iniziato per caso - ammette - me l’aveva suggerita una collega di mia mamma, e mi ha subito presa; non ho fatto molti servizi per adesso, uno al Regina e un altro alle Molinette, ma è stato entusiasmante ed emozionante». I nasi rossi di Vip, anche se spargono allegria, non sono clown improvvisati. «Facciamo continui aggiornamenti, è molto impegnativo, e nelle prime uscite siamo seguiti da un tutor, che in gergo chiamiamo angelo», assicura Elisa. D’altronde far ridere, sul serio, è una delle cose più difficili di questo mondo. E farlo in un luogo di sofferenza lo è ancora di più. Ma proprio per questo molto più importante. Però il Covid tutto questo non lo sa e una delle prime cose tagliate negli ospedali di tutto il mondo sono state proprio le visite ai malati. Comprese quelle colorate e divertenti dei nasi rossi. «Facciamo delle apparizioni sul web, ma non è la stessa cosa», ammette Elisa, «I bambini, ma anche gli anziani, ci aspettavano proprio da una volta all’altra, e non poter aver un contatto è terribile, non soltanto per loro». Ora però c’è l’appuntamento ludico-sportivo di domenica 20. Non sarà un Natale normale di certo quest’anno, ma i nasi rossi cercheranno di renderlo il meno triste possibile per i bimbi del Regina.

Su Luna Nuova di martedì 1 dicembre 2020