Giaveno, per le famiglie altri 150mila euro

di DANIELE FENOGLIO

Nuovo lockdown, nuovo fondo del Comune per sostenere famiglie ed anziani in difficoltà economica. Ammonta a oltre 150mila euro il nuovo stanziamento, che dal Comune assicurano che sarà «presto a disposizione dei cittadini giavenesi». «L’intento dell’amministrazione è permettere alle famiglie di passare un Natale il più sereno possibile. Sappiamo che è un anno difficilissimo per molti bilanci familiari, questo 2020 è stato un disastro per le economie di tanti, sia per quelli che avevano difficoltà già prima della pandemia e che erano già assistiti dai servizi sociali, sia per coloro che hanno visto il loro reddito ridursi o azzerarsi a causa della situazione sanitaria e delle varie restrizioni», afferma il sindaco Carlo Giacone.

«Ci mettiamo l’impegno e le risorse possibili, auspicando un ritorno alla normalità il prima possibile. L’obiettivo dell’amministrazione è non lasciare nessuno indietro e il municipio ha sempre le porte aperte per aiutare chi ne ha reale bisogno. Siamo l’istituzione più vicina ai cittadini, che lo sanno e si fidano di noi», aggiunge l’assessore alle politiche sociali Concetta Zurzolo.

L’iniziativa è stata chiama “Operazione sereno Natale” ed è partita con la delibera di giunta del 23 novembre scorso, riprendendo «il percorso avviato già durante la prima fase nel progetto “Resta a casa: a te ci pensiamo noi”, un tavolo di lavoro tecnico-progettuale che si occuperà della distribuzione degli aiuti alle persone coinvolte», spiegano dal municipio. Il tavolo è composto dagli stessi “attori” che già hanno collaborato alla gestione degli aiuti nella prima ondata e che «hanno inteso condividere dati e metodologia di lavoro, garantendo la necessaria trasparenza e un certo grado di flessibilità: al momento la cabina di regia è composta dal Comune, dai Servizi sociali, dall’oratorio Semi di Speranza, dalla Caritas e dalla Croce rossa di Giaveno».

La cifra totale che verrà messa a disposizione è di circa 150-160mila euro; ai fondi del bilancio comunale già stanziati, 60mila euro, si aggiungono un contributo della Fondazione S.Paolo, richiesto e ottenuto grazie all’ottimo lavoro portato avanti negli anni dall’Ufficio scolastico e sociale del Comune, il contributo di un privato cittadino e le nuove risorse statali per i buoni alimentari.

«I fondi saranno destinati alle famiglie in difficoltà per un sostegno alle loro spese di tipo alimentare, con il sistema dei buoni spesa già sperimentato in primavera e che ha supportato diverse centinaia di nuclei famigliari; e alle spese abitative, intendendo con questo bollette di utenze, costi per il riscaldamento, fornitura di legno o pellet - spiegano dall’ente - Per aiutare in modo trasversale anche gli esercizi commerciali di vicinato, i buoni saranno spendibili presso quelli fra loro che aderiranno, come in primavera. Una parte di questi fondi sarà destinata all’avvio di tirocini o altri percorsi lavorativi, in modo da favorire un successivo inserimento nel mondo del lavoro».

Gli aiuti saranno rivolti in particolare ad anziani soli con la pensione minima e a famiglie numerose con presenza di minori; verranno comunque definiti dei criteri precisi per l’erogazione in modo che vi sia un utilizzo trasparente dei fondi e che possa essere efficace e dare un aiuto vero a chi ha più bisogno. Possono rientrarvi anche le persone che sono costrette alla chiusura delle attività o che lavoravano a vario titolo nelle attività chiuse, lavoratori temporanei, disoccupati.

«Il fatto che nel tavolo di lavoro siano presenti diverse realtà sia istituzionali sia di volontariato permette che i fondi vengano erogati in modo corretto, evitando esclusioni o sovrapposizioni e mettendo in rete tutte le esperienze e le capacità professionali e di volontariato presenti - aggiungono sindaco e assessora - È garanzia di competenze trasversali già dimostrate in occasione della prima ondata e di grande conoscenza del territorio e delle diverse esigenze. In particolare la presenza degli assistenti sociali garantisce che al nucleo familiare venga applicata la risorsa di aiuto più favorevole; la presenza delle associazioni garantisce un intervento più rapido e flessibile». Nei prossimi giorni sul sito istituzionale del Comune verranno date informazioni e le modalità per accedere ai buoni spesa.

Su Luna Nuova di martedì 1 dicembre 2020

Leggi l'articolo completo su Luna Nuova clicca qui!