Almese: i tamponi rapidi presto si faranno in municipio

Per ora si continua così, nel salone della scuola secondaria di primo grado acquisito la scorsa settimana dal Comune tramite un’apposita ordinanza, ma l’amministrazione si sta adoperando per attrezzare al più presto un locale al piano terra del municipio per lo svolgimento dei tamponi rapidi in accordo con la Croce Rossa. Va dunque verso una ricomposizione l’aspra polemica divampata la scorsa settimana tra Comune e Istituto comprensivo per l’utilizzo dei locali scolastici nell’ambito del servizio di screening della popolazione attraverso i test antigenici. La sindaca Ombretta Bertolo lo ha annunciato durante il consiglio comunale di lunedì 30 novembre, riunitosi in videoconferenza nel rispetto delle norme anti-Covid, nel rispondere alla mozione...

su Luna Nuova di venerdì 4 dicembre 2020