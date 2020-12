Avigliana, altri contributi per negozi e famiglie

di DANIELE FENOGLIO

Nella difficile lotta all’impoverimento commerciale del territorio, accentuato drammaticamente dalle restrizioni agli spostamenti, necessari per ostacolare la pandemia, l’amministrazione ha istituito un fondo da 72mila euro da destinare ai negozi e attività commerciali della città.

«Lo scorso lockdown ha mostrato l’importanza e la necessità anche per il commercio di vicinato di essere presente sul web e sui social per promuovere i propri servizi di consegna a domicilio, asporto e quelli aggiuntivi ideati dalle singole attività in occasione delle chiusure - spiega l’assessore al commercio Paola Babbini - “Sosteniamo il commercio di vicinato” è l’appello che rivolgiamo ai cittadini di essere parte attiva scegliendo, appunto, di acquistare nei negozi del territorio. Anche i clienti, i “consum-attori” devono essere consapevoli che scegliere di acquistare nel negozio della propria città significa contribuire a mantenerla viva».

L’annuncio è stato dato nel corso del consiglio comunale che si è tenuto lunedì sera. È stato ricordato che le risorse complessive stanziate dall’ente ammontano complessivamente a circa 90 mila euro, ai quali si aggiunge quanto già stanziato la scorsa primavera come contributo sulla Tari, per coloro che non avevano potuto esercitare la propria attività. «Tali risorse sono costituite da contributi a fondo perduto per circa 72 mila euro destinati alle categorie che maggiormente sono state colpite da questo secondo lockdown, il cui valore potrà variare a seconda che la chiusura sia parziale o totale. I contributi potrebbero ammontare a circa 6-700 euro per le attività più colpite, fino a 350 euro secondo le modalità che saranno pubblicate a breve», spiega il Comune in una nota.

«Altri 18 mila euro saranno invece erogati sotto forma di “Buoni di Natale”, al terzo anno di emissione. Una formula che coniuga l’aiuto a famiglie in difficoltà attraverso la consegna di buoni spesa che dovranno essere utilizzati nei negozi di vicinato - proseguono dal municipio - In questo caso, le famiglie scelgono dove spendere i buoni ricevuti, ma concretamente i soldi rimangono nel tessuto commerciale aviglianese. I “Buoni di Natale” si inseriscono in un più ampio progetto che è “Scegli Avigliana” e “Sosteniamo il commercio di vicinato”, l’iniziativa dell’amministrazione comunale avviata un anno fa per la promozione del commercio aviglianese e che continua a fornire gratuitamente agli aderenti, strumenti e materiali per rimanere in contatto con i propri clienti e concittadini».

I progetti “Scegli Avigliana” e “Sosteniamo il commercio di vicinato” sono sostenuti dalla campagna “Regala sorrisi” e offriranno visibilità gratuitamente per due mesi a tutti i commercianti, ristoranti, bar, artigiani che vorranno aderire. L’amministrazione li ha cofinanziati insieme alla Camera di Commercio, attraverso il partner tecnico Confesercenti Torino e Provincia. L’istituzione del fondo risponde anche alla mozione che il gruppo Adesso Avigliana ha presentato nel consiglio comunale del 30 novembre, che chiedeva lo «stanziamento di risorse e l’elaborazione progettualità a supporto del commercio locale» e che è stata approvata all’unanimità con un emendamento, in quanto il fondo è stato già costituito. Delle modalità di erogazione si discuterà nella commissione del 3 dicembre.

Su Luna Nuova di venerdì 4 dicembre 2020

