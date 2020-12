Borgone, Siviero e la storia: il suo racconto entra nell’antologia

«La neve cadeva copiosamente nella notte, ricoprendo il mondo di un freddo candore……il tiepido sole delle Alpi scaldava le palpebre di Lucio». Incipit da fiaba per il racconto di Simone Siviero, autore di scritti tra Storia, con la esse maiuscola, e realtà contadina, che in queste pagine si tingono di atmosfere fantasy pur parlando di antica Roma, del pantheon di Dei, valli e paesi sulla via delle Gallie, tra cui Segusium. Che siamo in valle di Susa è chiaro, che cosa succeda in questo breve, ma intenso racconto, occorre scoprirlo leggendo “Sotto mentite spoglie”, antologia che affianca scritti di diverso ritmo e tema: dal noir classico al fantasy passando per la fantascienza e, a tratti, la Storia di cui il suo “Nementon” è parte intrigante. Curata da...

su Luna Nuova di venerdì 4 dicembre 2020