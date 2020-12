Condove: 105 anni per nonna Rina, scampata alla Spagnola

Tra i 59 ritratti narrati nel libro “Guidi le stelle, le raduni in gregge e me le porti: la poesia nei volti della val di Susa” c’è anche quello di Barbara Quenda, per tutti Rina, che proprio oggi, venerdì 4 dicembre, taglia il prestigioso traguardo dei 105 anni. Classe 1915, nata ad Almese, nonna Rina ha trascorso gran parte della sua vita a Condove, dove vive tuttora con la sua famiglia. Suo marito Angelo Martoia ha sempre lavorato come commerciante di bestiame, mentre lei ha gestito una macelleria prima a San Giorio e poi a Condove, in via Francesco Re. Una volta in pensione, ha poi trascorso una ventina d’anni a Bordighera, sulla riviera ligure, fino all’età di 97-98 anni, anche una volta rimasta vedova. Oggi è in ottima forma, accudita...

su Luna Nuova di venerdì 4 dicembre 2020