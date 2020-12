Tra haiku e foto: la poesia nei volti della valle di Susa

Un veterinario con la poesia sulla punta delle dita, un avvocato-fotografo di fama internazionale, un ex pompiere regista per vocazione, un ingegnere con la vena musicale. Nessuno di loro è un “creativo” di mestiere, ma per passione sì. E la passione dei quattro incanalata nella stessa direzione, al di là delle rispettive competenze professionali, ha partorito il volume “Guidi le stelle, le raduni in gregge e me le porti: la poesia nei volti della val di Susa”, edito dalle edizioni del Graffio di Borgone. Il libro, già in distribuzione ed acquistabile nelle principali edicole e librerie della valle di Susa, è frutto del progetto “Volti e luoghi della valle”, nato tre anni fa e presentato pubblicamente nell’estate 2018: l’obiettivo era quello di produrre una raffigurazione insolita, per...

su Luna Nuova di venerdì 4 dicembre 2020