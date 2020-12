Un caffè e un libro per far socializzare gli inquilini Atc di Susa

Non siamo a Scampia e neppure allo Zen, eppure come in tutti i quartieri popolari le storie di disagio e povertà, anche culturale, anche minime, sotterranee, non mancano. L’Asl To3, il Conisa, la città di Susa, la cooperativa sociale “Un sogno per tutti” e la Croce Rossa segusina hanno così pensato ad un progetto, sul campo, per far emergere queste storie, queste criticità. Con discrezione, ma anche con decisione e capillarità. Si chiama “Con i piedi per terra” ed è un’iniziativa che, partendo dai legami che intrecciano una comunità, punta a sviluppare solidarietà tra le persone che vivono nel quartiere di edilizia residenziale pubblica di Susa, tenendosi ben ancorata alla realtà locale...

Su Luna Nuova di venerdì 4 dicembre 2020