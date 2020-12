Caselette: ragazza di Giaveno travolta in autostrada, è grave al Cto

Brutto incidente oggi pomeriggio sull'autostrada Torino-Bardonecchia, all'altezza dell'abitato di Caselette: una ragazza di 25 anni, G.M., residente a Giaveno, è rimasta gravemente ferita ed è ora ricoverata in prognosi riservata all'ospedale Cto di Torino. Dopo un primo incidente fra due veicoli la giovane, che era al volante di uno dei due mezzi, è scesa dalla sua autovettura in corsia di sorpasso ed è successivamente stata investita da un altro veicolo che stava sopraggiungendo. È stata trasportata al Cto in codice rosso. Anche altre due persone sono rimaste ferite, ma si trovano in condizioni meno gravi. Sul posto sono intervenuti la polizia stradale di Susa e gli operatori del 118. Per consentire ai soccorritori di intervenire, è stata istituita l'uscita obbligatoria a Rivoli sulla carreggiata in direzione Bardonecchia: l'autostrada è stata riaperta al traffico alle 17,10.

Servizio completo su Luna Nuova di martedì 8 dicembre 2020