Almese, frane e scuola: fondi in arrivo dal Viminale

Dal ministero degli interni entrano nelle casse del Comune di Almese ben 112mila 898 euro che serviranno a mettere a punto tre progettazioni definitive-esecutive per una serie di interventi di messa in sicurezza: 25mila 191 saranno destinati per sistemare le due frane di via Giorda, verificatesi a seguito dell’alluvione del novembre 2019; 51mila 65 euro per l’adeguamento sismico della scuola primaria Monsignor Spirito Rocci, che consentirà di chiudere il cerchio rispetto all’adeguamento di tutti i plessi scolastici di Almese; 36mila 642 euro per l’efficientamento energetico del palazzo comunale. I tre finanziamenti che l’amministrazione è riuscita ad ottenere dal Viminale, nuovo ossigeno per le finanze dell’ente, rappresentano la novità principale della settima...

su Luna Nuova di martedì 8 dicembre 2020