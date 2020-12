Bruzolo, la trattoria che ha resistito alla crisi grazie all'asporto

di CLAUDIO ROVERE

Stellina. Il nome evoca resistenza. Quella del riscatto di oltre 70 anni fa, proprio su queste montagne. Erano anni difficili, dove bisognava scegliere. O di qua o di là. Non si poteva stare alla finestra. E anche quest’anno non è stato facile. Per tutti, ma in particolare per chi aveva scelto di procurarsi da vivere fra i fornelli. Certo un ristorante è per sua natura un luogo di convivialità ed assembramento, che sono diventate parole vietate nel nostro nuovo vocabolario, ma le ondate del virus hanno colpito in maniera particolare l’economia di questo settore.

E come succede in tutte le categorie c’è chi ha scelto di chiudere e basta, aspettando con un livello di fiducia altalenante i ristori governativi, e c’è invece chi ha scelto di resistere. Tra di loro l’antica trattoria “La Stellina” di Bruzolo. Quando la resistenza ce l’hai nella ragione sociale, è una scelta obbligata. Le sorelle Emanuela ed Erika Longhino, figlie d’arte, già nel corso del primo lockdown primaverile avevano scelto di non abbassare le saracinesche per l’asporto e per il delivery, e a maggior ragione hanno continuato con la seconda ondata autunnale del virus.

I tavoli del salone di via Carlo Emanuele, già distanziati per l’apertura estiva, servono unicamente e tristemente come punto di appoggio per le sedie, ma nel fine settimana, il sabato e la domenica, la cucina, pur a ranghi ridotti, lavora alacremente. Anzi, i suoi ritmi già naturalmente frenetici si radicalizzano, perchè sia per l’asporto che per la consegna a domicilio il cibo deve arrivare nelle case dei fruitori il più possibile caldo e i tempi a disposizione dei cuochi si accorciano ulteriormente. Emanuela è la chef, arte ereditata dal papà Aldo, che ha cucinato e gestito insieme alla moglie Adriana locali a Torino e dintorni per 40 anni, aiutata in cucina dal giovane Daniele Perino, che è cresciuto fra questi fornelli e ne è diventato la seconda colonna.

Il servizio di asporto avviene a porte rigorosamente chiuse e le borse con i contenitori per le pietanze vengono passate dalla finestra, che la domenica mattina funge anche da servizio asporto del bar per un paio d’ore. A questo pensano Erika, sorella di Emanuela, e la figlia Rossella, studentessa universitaria che occasionalmente si presta, durante i festivi e adesso in periodo di pandemia, a dare il suo contributo all’attività di famiglia.

L’antica trattoria La Stellina è stata uno dei pochi locali a sposare subito l’asporto e il delivery già nel corso dell’ondata primaverile del virus. «Certo non è come prima - ammettono le sorelle Erika ed Emanuela - ci dispiace aver dovuto lasciare a casa i tre-quattro camerieri che mediamente ci davano una mano nei fine settimana, anche se per fortuna sono sorretti dalla cassa integrazione, ma abbiamo deciso fin da subito di provare a tenere duro e i risultati sono arrivati, ne è valsa la pena anche se non ci arricchiamo sicuramente in questo periodo, soprattutto per fidelizzare la clientela e, come accaduto, trovare nuovi clienti, pensi che ci hanno chiamato per una consegna a domicilio anche da Torino».

È da poco passato mezzogiorno e i clienti arrivano alla spicciolata. Si avvicinato alla finestra ed Erika con la figlia Rossella consegna le borse con i contenitori del cibo. Gesti fugaci, alternati anche dalla richiesta di cosa La Stellina abbia in programma per le festività. «Beh, non c’è ancora nulla di certo, ma se come si dice passeremo in zona gialla abbiamo previsto il pranzo di Natale - spiega Erika - per Capodanno invece credo che faremo soltanto asporto e consegna a domicilio». Poi inizia a caricare la cassette per le consegne a domicilio. Oggi si va a Borgone e Caprie, ma il bacino di utenza guarda anche molto in sù, da Bussoleno a Susa, passando per Mattie. Resistere. Con un nome così non si può che resistere.

Su Luna Nuova di martedì 8 dicembre 2020