Coazze, i misteri letterari dell’editor celata tra monti e boschi

Un anno fa usciva “In un semplice giorno d’inverno”, di Maria Teresa Carpegna, 14 racconti che stavano per riprodursi: «Ne ho altri in testa - diceva l’autrice, paladina del libro cartaceo, che non si arrende all’ascesa di quelli elettronici, gli e-book - Ma ho anche iniziato un romanzo, che però è un grosso impegno». Ed eccolo, invece, il romanzo. Sbuca in libreria “La strana vita dell’editor di montagna”, ancora Impremix Edizioni. È il primo della ex libraia diventata “librista”, ovvero una professionista dell’editing, specializzata nella cura dei testi di libri che vorrebbero vedere la luce. Un mestiere bello ma nascosto, poco riconosciuto e di solito mal pagato, che questo romanzo prova a mettere in luce...

Su Luna Nuova di martedì 8 dicembre 2020

Leggi l'articolo completo su Luna Nuova clicca qui!