Condove, sabato i tamponi rapidi con la farmacia e ‘Passo dopo Passo’

Risale la bassa valle di Susa il servizio di tamponi rapidi per tracciare la diffusione nella popolazione del virus Sars-Cov-2: dopo lo screening avviato in collaborazione con la Croce Rossa tra i comuni della val Messa, Caselette, Sant’Ambrogio e Buttigliera, Condove sarà il primo a fare lo stesso in questa porzione di territorio. Qui l’attività si svolgerà grazie alla collaborazione tra la farmacia di Condove del dottor Andrea Bianco e la cooperativa Passo dopo Passo onlus, che da sabato 12 dicembre svolgeranno i tamponi nasofaringei rapidi per la ricerca degli antigeni utili a individuare se una persona è infetta dal virus Sars-Cov-2, responsabile della malattia Covid-19. Il servizio sarà erogato il sabato pomeriggio dalle 15 alle 19 in modalità pit-stop, con la...

su Luna Nuova di martedì 8 dicembre 2020