Regali a km zero per sostenere il commercio locale

Acquistare i regali di Natale vicino a casa è un dono per tutti: per chi lo riceve, per chi lo fa, per il territorio che si fa comunità solidale. Nasce da questi presupposti la campagna “Fai un dono alla tua valle”, realizzata dalla Cna di Susa in collaborazione con Laboratorio Valsusa, Unione montana Valle Susa e Camera di Commercio di Torino, per invitare i cittadini ad acquistare i regali di Natale nei negozi e dagli artigiani del territorio. Un messaggio valido sempre, ma che in queste festività così particolari, speriamo non più ripetibili nel loro genere, assume un valore ancora più forte, vista la virulenza della crisi economica prodotta dall’emergenza Covid-19. «In valle di Susa la Cna, da sempre vicina alle imprese ed al territorio, è al fianco degli artigiani con...

su Luna Nuova di martedì 8 dicembre 2020