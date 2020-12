Wifi a Buttigliera: a Capoluogo e Ferriera ora il segnale più forte

Prima della pandemia il Comune di Buttigliera aveva ricevuto dalla Comunità Europea 15mila euro per migliorare le possibilità di connessione gratuita alla rete. Ora quel finanziamento è diventato operativo, sono infatti entrati in servizio in questi giorni i ripetitori del segnale internet wifi, che consentono l’accesso alla rete libero e gratuito, estendendo la rete civica del Comune...

Su Luna Nuova di martedì 8 dicembre 2020

