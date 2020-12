Addio Costanzo, decano del marrone valsusino

Un’altro pezzo di storia e di castanicoltura valsusina, non soltanto villarfocchiardarese, si è chiuso nella notte fra martedì e mercoledì. Costantino Tomassone, per tutti Costanzo, si è infatti spento nella sua casa di via Dante Alighieri, alla “Piana”. Aveva compiuto 90 anni lo scorso 17 agosto e nonostante gli inevitabili acciacchi dell’età poteva vantare ancora una discreta forma. Lo si vedeva sovente, il mattino, girare per il paese con il passo non più spedito di un tempo per andare a fare la spesa in piazza Abegg, o per scendere fino in via Giaconera, almeno fino ad inizio del secondo lockdown, per andare a pranzare alla “Betulla”. Sorretto dall’immancabile bastone, a cui era dovuto ricorrere dopo l’operazione di protesi al ginocchio a cui si era sottoposto un anno fa, e da un carattere molto orgoglioso...

Su Luna Nuova di venerdì 11 dicembre 2020