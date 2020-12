Fatti visitare, per un giorno paghi quanto puoi

di CLAUDIO ROVERE

Vieni, ti fai visitare da uno specialista di un ospedale torinese, e paghi quello che puoi, sicuramente di meno di quello che faresti sobbarcandoti pure la trasferta torinese. È questa l’ambiziosa idea del progetto di “Giornata Solidale” che si svolgerà a Bussoleno il 19 dicembre. Dietro a questo progetto di solidarietà concreta ci sono il Cam Valsusa e la clinica Sant’Anna di via Walter Fontan 115 a Bussoleno. «Stiamo vivendo un periodo sicuramente molto difficile - spiegano i promotori dell’iniziativa - Noi lo vediamo ogni giorno con la nostra attività a contatto con il pubblico. Ascoltiamo storie che toccano il cuore e confrontandoci al nostro interno abbiamo deciso di fare qualcosa di più».

Nasce così questa giornata a porte aperte. Sabato 19 dicembre, dalle 9 alle 20 sarà possibile effettuare visite mediche specialistiche presso la clinica Sant’Anna e trattamenti fisioterapici e osteopatici al Cam attraverso un contributo libero. Ognuno metterà quello che potrà, senza vincoli e senza remore. «In questo modo vogliamo dare una mano concreta a chi in questo momento ha bisogni di specialisti per analizzare patologie, ma non può farlo. Non chiediamo nulla. La generosità andrà di pari passo con le possibilità economiche delle famiglie». E questa è solo una delle azioni solidali della giornata. I primari, i medici, gli specialisti, gli operatori, i fisioterapisti che opereranno durante l’intera giornata effettueranno il loro servizio completamente gratis. Pertanto tutte le offerte che verranno raccolte durante la giornata saranno devolute interamente a due progetti umanitari molto conosciuti in zona. Ovvero all’associazione “Tengo al Togo” e all’associazione Maria Madre della Provvidenza Giorgio Valsania onlus.

Si potranno effettuare visite neurologiche, neurochirurgiche, ortopediche, dermatologiche, reumatologiche, endocrinologiche, dietistiche/ nutrizionali, ostetriche, urologiche. Sono altresì previsti i consulti neuropsicomotori, logopedici, psicologici, ecografie e terapia del dolore. Mentre nella Cam oltre osteopatia e fisioterapia saranno disponibili riflessologia plantare e consulti naturopatici. Tutte le visite dovranno essere prenotate per evitare assembramenti, in quanto tutto verrà svolto in massima sicurezza e tramite norme anti Covid. È già possibile chiedere chiarimenti, oppure già procedere con le prenotazioni, telefonando al numero del Cam 329/ 6262482 o della clinica Sant’Anna allo 0122/ 49177 oppure 351/ 8306880, inoltre ci si può prenotare all’indirizzo mail info@clinica-santanna.it o visitando il sito www.clinica.santanna.it.

Su Luna Nuova di venerdì 11 dicembre 2020