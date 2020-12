Almese, il centro storico si fa bello: ripristinate le lastre in pietra nelle vie

Dopo il rifacimento di via Roma, tutto il centro storico di Almese presenta il suo biglietto da visita. Con l’esecuzione dei lavori lungo via Avigliana, si avviano infatti alla loro conclusione i corposi interventi di ripristino della pavimentazione lapidea iniziati nel mese di settembre, una volta terminato il cantiere di via Roma: le opere hanno interessato piazza Martiri della Libertà, il primo tratto di via Viglianis, via dei Caduti, l’imbocco verso piazza della Fiera e via Avigliana, fino all’area antistante la chiesa parrocchiale. A distanza di anni, le lastre in pietra di Luserna che erano state posate in occasione della riqualificazione del centro storico mostravano in svariati punti fratture e sconnessioni che in molti casi erano state riparate con rattoppi in asfalto, con...

su Luna Nuova di martedì 15 dicembre 2020