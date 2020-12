Avigliana, il diamante è pronto per gli Europei

Si è da poco conclusa la prima parte di lavori di riqualificazione del campo da baseball di via Suppo ad Avigliana, in vista delle partite dei Campionati europei del 2021. In particolare, la prima tranche di interventi da 29mila 558 euro ha riguardato soprattutto la sistemazione del prato: «È stato fatto il manto erboso dell’area “infield”; è stata ridelimitata la zona di percorso al di fuori del campo, è stata rifatta tutta la parte in terra rossa. In pratica tutto il campo è stato smontato e rifatto. Cosa mai successa da decenni», spiega l’assessore ai lavori pubblici Andrea Remoto...

