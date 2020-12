Dall'abbazia di Novalesa a Venaus: la Via Francigena sale di quota

La Via Francigena cambia percorso. Almeno nella sua parte mediana in val Cenischia. Meno asfalto, più sentieri, come dovrebbe essere un vera via romea. Lo fa grazie all’ex consigliere comunale venausino Marco Caparello, che dalla sua Villarbasse ha scelto tre anni fa di prendere, e ristrutturare, casa in borgata Molino, impegnandosi fin da subito nella valorizzazione del territorio attraverso la riscoperta e il recupero della sua fitta e ormai in gran parte scomparsa rete sentieristica. Un lavoro culminato con l’accreditamento di Via Francigena da parte della Città Metropolitana di Torino del tracciato in destra Cenischia riscoperto e rimesso in grado di essere percorso da tutti dallo stesso Caparello e da un gruppo di una decina di volontari, che in queste fredde settimane stanno completando i lavori di riapertura e di messa in sicurezza del tracciato...

Su Luna Nuova di martedì 15 dicembre 2020