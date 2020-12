"Asta la libertà": arte e solidarietà No Tav per gli arrestati

Arte e solidarietà in salsa No Tav si traducono in “Asta la libertà”. Un chiaro richiamo al rivoluzionario “Hasta la victoria siempre” di Ernesto Che Guevara, che stavolta viene declinato a sostegno dei diversi attivisti che in questo momento si trovano in carcere o comunque costretti a misure restrittive. L’appuntamento è per domenica 20 dicembre, dalle 10 alle 18, quando via Instagram andrà in scena questa giornata interamente dedicata alla solidarietà No Tav, nella quale sarà possibile aggiudicarsi opere originali di diversi artisti di tutta Italia che in questi 30 anni si sono avvicinati e hanno sostenuto il movimento No Tav: tra questi Vauro, Zerocalcare, la Zecca Tigre, Prenzy e Fumetti Brutti. Il ricavato servirà per dare un sostegno concreto alla “Cassa di Resistenza...

su Luna Nuova di venerdì 18 dicembre 2020