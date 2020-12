Caselette: addio a Luciano Rosso, presidente Anpi e cuore antifascista

Imprenditore, militante e appassionato antifascista. Luciano Rosso, cittadino benemerito e presidente della sezione intercomunale Anpi di Alpignano-Caselette, si è spento mercoledì mattina. Caselettese nato a Torino nel 1929, ha vissuto gli anni dell’antifascismo in prima linea, tanto da assistere ad alcune appassionate discussioni tra suo padre e Togliatti, allora ministro della giustizia, riguardanti l’elaborazione della futura Costituzione italiana. L’attività politica è il vero filo conduttore della sua vita, come segretario di Umberto Terracini, alla scuola di partito con Enrico Berlinguer e come membro di commissione interna della Cgil per 24 anni. In città dal 1964 ha collaborato con Elio Chiarbonello, è stato consigliere comunale, capogruppo e consigliere...

su Luna Nuova di venerdì 18 dicembre 2020