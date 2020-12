Gli industriali torinesi regalano un'ambulanza 4x4 alla Pas di Sauze d'Oulx

di CLAUDIO ROVERE

Nella mattinata di ieri il presidente degli industriali torinesi, Giorgio Marsiaj, alla presenza di Silvio Marioni, presidente imprese gommaplastica, e Paolo Parato, presidente imprese chimiche dell’Unione Industriale di Torino, ha consegnato una nuova ambulanza all’associazione di volontari Pubblicaassistenza Sauze d’Oulx. Il progetto è partito la primavera scorsa, durante il lockdown. Le aziende dei gruppi della gommaplastica e della chimica dell’Unione Industriale di Torino avevano deciso di dare il proprio contributo alla comunità, donando un’ambulanza 4x4 alla Pubblica assistenza di Sauze d’Oulx, parte del comitato Anpas del Piemonte. L’alta valle di Susa costituisce, infatti, una delle aree più critiche per numero e caratteristiche dei mezzi di soccorso sanitario.

L’ambulanza, in grado di muoversi rapidamente nelle strade strette, ripide e sterrate di montagna, vuole essere un gesto concreto nei confronti di chi ha deciso di dedicare le proprie energie ad aiutare chi soffre, anche al termine della pandemia. In seguito, numerose altre imprese hanno deciso di unirsi alla donazione, attrezzando il veicolo con materiali di loro produzione e supportando il personale sanitario. «In questi momenti di emergenza - ha commentato Giorgio Marsiaj, presidente dell’Unione Industriale di Torino - molte imprese associate hanno scelto di sostenere i nostri presidi sanitari attraverso importanti iniziative o riconvertendo le proprie linee produttive, con l’obiettivo di reagire prontamente e dare un forte contributo per la sicurezza di tutta la comunità. La pandemia ci ha imposto di ripensare al nostro modo di vivere e lavorare, richiamandoci al nostro senso di responsabilità».

Su Luna Nuova di venerdì 18 dicembre 2020