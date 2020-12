La visita? Per un giorno la paghi quanto vuoi

Non c’è bisogno di regali costosi. Impacchettati con carta colorata o luccicante. A volte per trascorrere un Natale sereno può essere sufficiente anche una visita da uno specialista, gratuita o quasi. Magari quella visita di cui avevi bisogno da tempo e che non potevi permetterti perchè non navighi nell’oro e magari era prenotata fra sei mesi con il servizio sanitario nazionale. È questa la filosofia che sta alla base della “Giornata solidale” in programma domani, sabato 19 dicembre, presso il Cam Valsusa e la clinica Sant’Anna di via Walter Fontan 115.

Su Luna Nuova di venerdì 18 dicembre 2020