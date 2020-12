Vaie, stop all’elettricità: lavori Enel rinviati dopo le proteste

Allarme rientrato e lavori rinviati, grazie all’intercessione svolta dal Comune di Vaie nei confronti di Enel Distribuzione. Ha fatto inalberare mezzo paese l’avviso diffuso tramite volantini secondo cui nella giornata di oggi, venerdì 18 dicembre, sarebbe stata interrotta l’erogazione di energia elettrica dalle 9,30 alle 14 per effettuare una serie di lavori sugli impianti Enel: in sostanza interventi di manutenzione sulle cabine di distribuzione e di allacciamento per le nuove colonnine a servizio delle auto elettriche. L’avviso, diffuso da E-Distribuzione zona Rivoli-Ivrea, conteneva poi una lunghissima sfilza di numeri civici, raggruppati per pari e dispari, delle vie interessate dallo stop: I Maggio, Roma, Torino, Braide, Martiri della Libertà, San Rocco e vicolo Superiore. In...

su Luna Nuova di venerdì 18 dicembre