Caprie, passioni e ideali: le ‘belle persone’ viste da Fabio Balocco

Come scrive molto bene Tomaso Montanari nella prefazione, «“Non ho fiducia nell’umanità, ma ho fiducia in molte singole persone”, dice a Fabio Balocco Alessandro Hellmann, con una frase che potrebbe essere l’epigrafe di questo libro: un libro rigenerante, ritemprante. Lo si chiude con la voglia di riprendere il cammino. Come dopo aver bevuto a una fonte, durante una lunga traversata. Un libro che è un atto di amore per la vita, nonostante tutto. Un libro che provoca: fin dal titolo. Perché in un mondo inchiodato all’immagine delle persone belle, parla invece di belle persone. Non si tratta di una compagnia mondana, o pettinata. Le belle persone hanno la pelle graffiata, e graffiano, ha detto Pedro Almodóvar». Ecco spiegato in poche parole il contenuto dell’ultima fatica di Fabio Balocco, “Belle persone - Storie di passioni e di ideali”, edizioni La Cevitou...

su Luna Nuova di martedì 22 dicembre 2020