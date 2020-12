Condove, auto sospetta inseguita dai vigili: furto sventato?

Non ci sono al momento ulteriori prove, ma non è da escludere che stessero davvero progettando un furto in abitazione le due persone a bordo di un’Audi A1 di colore blu elettrico, entrambe con berretto in testa e mascherina fino agli occhi, che nella mattinata di venerdì 18 dicembre hanno destato i sospetti di un residente in via Papa Giovanni. Erano circa le 10 quando un cittadino ha segnalato questa presenza alla polizia locale di Condove, descrivendo la situazione a cui stava assistendo da alcuni minuti: la pattuglia dei vigili urbani si è subito recata sul posto fermandosi a una certa distanza dall’Audi A1 per non farsi...

su Luna Nuova di martedì 22 dicembre 2020