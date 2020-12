Ecco le prime guide cicloturistiche della Regione

Si sono “laureati” alla fine di novembre dopo un anno di corso. Sono gli accompagnatori cicloturistici della Regione Piemonte. Tra di loro anche alcuni appassionati locali, Diego Merlo di Bardonecchia, Fulvio Fassino di Gravere, i fratelli Fabio e Marco Raimondo, rispettivamente di Rivoli e Chianocco, il coazzese Mauro Maritano e la villarfocchiardese Marta Favro. Marta, 38enne, lavora nel web marketing, con uno sguardo particolare al turismo sostenibile, e sta frequentando l’Università ad Aosta, nel corso magistrale di lingue e cultura per la promozione delle aree montane dopo essersi laureata in lingue a Torino. È una delle due donne del gruppo, l’unica valsusina. «Sono appassionata di bici e più in generale di tutte le attività all’aria aperta - confida - così ho colto l’occasione di questo corso per provare a mettermi in gioco e vedere, magari in futuro, di avere uno sbocco professionale in questo settore»...

Su Luna Nuova di martedì 22 dicembre 2020