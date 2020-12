Energie rinnovabili: alta e bassa valle gettano il seme

Alta e bassa valle di Susa sono in pista, in modo congiunto, per costituire una Comunità energetica, denominata “Valli Alpine”, che consenta di rendere interamente sostenibile il territorio valsusino attraverso la riduzione dei consumi, il passaggio alle fonti energetiche rinnovabili e un sistema di modello di gestione che valorizzi gli scambi e le produzioni locali. Il progetto, che vede coinvolte le due Unioni montane Valle Susa e Alta Valle Susa in collaborazione con Acsel, Legno Energia Nord Ovest e Politecnico di Torino, è stato presentato ufficialmente mercoledì 16 dicembre durante una viceoconferenza trasmessa sul canale youtube “Val Susa Turismo”, nel rispetto delle norme anti-Covid. Dopo l’introduzione dell’assessore alle politiche energetiche dell’Unione...

La costituzione di una Comunità energetica locale era già possibile in Piemonte grazie ad una legge regionale del 2018, ma con la conversione in legge del decreto Milleproproghe dello scorso inverno è stata ampliata la possibilità di costituire delle Comunità energetiche locali, che possono andare dalla “taglia” di un condominio fino alla costituzione di reti locali più diffuse in un certo territorio, come un Comune. «Con il Decreto Rilancio, che ha introdotto il Supebonus del 110 per cento, è stata promossa la realizzazione delle Cer, Comunità Energetiche Rinnovabili - spiega l’assessora all’ambiente di Avigliana Fiorenza Arisio, presente all’incontro via web di mercoledì scorso - gli impianti non devono essere entrati in funzione prima del marzo 2020, devono...

su Luna Nuova di martedì 22 dicembre 2020