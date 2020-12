S.Antonino, mille euro per i bisognosi: l’Unitre offre le Gift Card

Mille euro in favore di alcuni cittadini santantoninesi che stanno attraversando difficoltà economiche, acuite dall’emergenza Covid-19: l’iniziativa porta la firma del direttivo Unitre, che per fare gli auguri di Natale ha deliberato questo gesto di solidarietà a beneficio della popolazione, dimostrando di continuare ad occuparsi dei soci e del territorio in cui opera nonostante le attività accademiche siano tuttora sospese a causa della pandemia. Nel prendere questa decisione, l’Università della Terza Età si è confrontata preventivamente con la sindaca Susanna Preacco, gli assistenti sociali e il parroco don Sergio Blandino per evitare il sovrapporsi di aiuti e benefit, come si usa dire ora.

Nei giorni scorsi il presidente Piero Del Vecchio ha così provveduto a consegnare a dieci persone un buono spesa del valore di 100 euro da spendere presso i supermarket Carrefour. L’associazione non è nuova ad iniziative di questo genere, anzi, ogni anno pone tra le sue attività un laboratorio o un evento con queste finalità, ma il distanziamento fisico e il rischio pandemico hanno reso tutto più difficile: di qui l’idea di una “Gift Card”, ovvero di una carta prepagata, valida 12 mesi dal momento dell’attivazione, il cui importo andrà a scalare fino alla scadenza o all’esaurimento del credito. «A dire il vero il bilancio ordinario non avrebbe consentito una spesa di questo tipo - sottolinea Del Vecchio - ma avendo rinunciato a proporre eventi ed iniziative, gran parte di quello che era nelle disponibilità di cassa è stato devoluto a scopo di solidarietà. Ora c’è bisogno di questo e come associazione abbiamo deciso di fare la nostra parte. Alla ripresa delle attività, durante l’estate ripartirà il tesseramento e contemporaneamente la ricerca di contributi per sostenere la programmazione».

su Luna Nuova di martedì 22 dicembre 2020