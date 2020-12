Acsel, alto gradimento dagli utenti: l'80 per cento è soddisfatto del servizio

L'80 per cento degli utenti di Acsel spa dichiara di essere soddisfatto del servizio svolto dalla società che per conto dei comuni valsusini gestisce la raccolta rifiuti. È il risultato, molto confortante, dell'indagine commissionata dalla società, svolta periodicamente fra la cittadinanza in merito al gradimento dei servizi resi ai comuni soci: il sondaggio è stato realizzato nelle scorse settimane e affidato ad uno studio per la customer satisfation, al fine appunto di valutare l’evoluzione e la conoscenza dei servizi forniti ai propri utenti.

L’indagine è stata svolta attraverso oltre 1400 interviste telefoniche rivolte ad un campione rappresentativo per tipologia di servizi nei 39 comuni serviti, con la distinzione delle due macroaree: zone con raccolta differenziata domiciliare e zone con raccolta stradale. «Siamo davvero soddisfatti dei risultati emersi dalle interviste svolte - dichiara il presidente di Acsel, Alessio Ciacci - che hanno dato ottimi risultati sia per la fruizione del servizio, dato che l’80 per cento dichiara di non avere alcuna difficoltà, sia per il suo notevole gradimento: lo ritengono buono il 53 per cento degli intervistati ed ottimo il 32. Possiamo ritenerci estremamente soddisfatti della percezione di Acsel spa sul territorio, con un apprezzamento del 90 per cento della popolazione, e ringraziamo tutti i dipendenti per l’importante lavoro svolto. In questo importante sondaggio abbiamo raccolto anche preziosi suggerimenti per continuare a migliorare costantemente le qualità dei servizi».

Il direttore generale Marco Avondetto segnala inoltre che «all’azienda sono state confermate, in seguito alle ultime ispezioni ricevute dagli enti di controllo, le certificazioni aziendali dei sistemi qualità (9001), ambiente (14001) e sicurezza (45001) che hanno confermato il mantenimento della certificazioni». Il consiglio di amministrazione di Acsel spa coglie l’occasione per augurare a tutti i soci, i dipendenti e la cittadinanza i nostri migliori auguri di buon Natale e buone feste.