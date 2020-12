Conisa valle di Susa-Sangone: firmato la convenzione, si parte dal 1° gennaio

Dal 1° gennaio 2021 il nuovo Conisa valle di Susa e val Sangone è pronto a diventare operativo: al consorzio socio-assistenziale faranno capo tutti i 43 comuni delle due valli. Dopo il voto favorevole dei consigli comunali di Coazze, Giaveno, Reano, Sangano, Trana e Valgioie, che si sono espressi nelle scorse settimane, e approvati martedì 22 dicembre tutti gli atti formali dall’assemblea consortile del Conisa e dal consiglio dell’Unione montana Val Sangone, mercoledì 23 è stata firmata ufficialmente presso la sala consiliare di Avigliana la convenzione per il trasferimento dal 1° gennaio 2021 del complesso aziendale di erogazione dei servizi sociali dall’Unione montana Val Sangone al Conisa stesso.

«Si è chiuso un lungo percorso decisionale non semplice, ma estremamente importante - afferma il presidente dell’Unione montana Val Sangone Alessandro Merletti, sindaco di Sangano - Si apre una nuova fase dove il patrimonio di competenze e le buone prassi dei territori troveranno sintesi ed effetto moltiplicatore per un servizio che è dei cittadini ed è rivolto ai cittadini». «Finalmente si parte, dopo quattro anni di lavoro a distanza ed in presenza. Una nuova sfida per le nostre valli - aggiunge il presidente dell’assemblea consortile del Conisa, Paolo De Marchis - Tutti i cambiamenti vanno letti in positivo. Ringrazio il nostro CdA, il direttore e tutta la struttura per il prezioso contributo fin qui dato, per il percorso che faranno gestendo una nuova organizzazione con circa 120mila utenti ed oltre 200 persone tra dipendenti e collaboratori esterni». Vista la situazione di emergenza Covid-19 non si terrà alcuna cerimonia pubblica, rimandata al nuovo anno con una conferenza stampa on-line insieme agli organi di stampa.