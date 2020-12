Condove: Old Irons e minoranza per gli auguri ad anziani e bambini

Clicca sulle foto per scorrere la gallery

Hanno viaggiato in sella alle motociclette degli "Old Irons" gli auguri di buone feste portati dal gruppo consiliare di minoranza "Obiettivo Condove & Borgate", che visto il momento di restrizioni sociali dovute alla pandemia ha deciso di concentrarsi in particolare su due categorie: gli ospiti e gli operatori della casa di riposo Perodo Bauchiero e i bambini residenti nelle borgate. Auguri portati dunque direttamente sul territorio, «come simbolo di vicinanza alla popolazione e a tutte le persone che in questo particolare momento di restrizioni, di isolamento e di incertezze economiche dovute all’emergenza Covid si sentono maggiormente sole e destabilizzate - spiegano i promotori dell'associazione motociclistica "Old Irons" di Condove, impegnata anche nel volontariato, e la minoranza attraverso la capogruppo Donatella Alotto - Avendo pochissime risorse a disposizione per poter raggiungere tutti gli abitanti di Condove abbiamo purtroppo dovuto fare una scelta, anche se ponderata, che ci ha portato ad individuare come interlocutori esemplificativi gli anziani ed i bambini, concentrando le nostre energie sugli ospiti della casa di riposo e sui bambini delle borgate».

L’ accoglienza gioiosa da parte degli ospiti, della direttrice, delle suore e del personale della Perodo Bauchiero è stata particolarmente toccante soprattutto quando le ospiti presenti nel cortile hanno voluto “cavalcare” le motociclette e lasciarsi fotografare con un’espressione orgogliosa e soddisfatta ricordando la loro passata gioventù: unbreve momento di spensieratezza e di rottura della loro routine quotidiana che si è concluso con la distribuzione dei panettoni ed il brindisi finale offerto dalla Perodo Bauchiero. Allo stesso modo anche il saluto ai bambini delle tante borgate disseminate sul territorio condovese ha ripagato gli organizzatori, che hanno colto nel loro sguardo e in quello dei loro genitori lo stupore e la sorpresa nel ricevere un piccolo dono. L'iniziativa solidale è stata possibile anche grazie a Maurizio Longo, massofisioterapista di Strambino, che ha fornito panettoni e pandori da distribuire sul territorio, a cui va la gratitudine degli organizzatori.

«Una nota meritevole di attenzione, in questo particolare momento di distanziamento sociale e privazioni, va riconosciuta ai bambini e residenti nelle borgate Poisatto e Grangetta, che hanno saputo trasformare il periodo di lockdown in una esperienza positiva e costruttiva che resterà indelebile nella loro memoria per tutta la vita - concludono Old Irons e Obiettivo Condove & Borgate - Precursori della didattica sul territorio fatta in piena libertà, all’aperto, organizzandosi autonomamente ed in piena sicurezza, grazie anche alla complicità ed alla disponibilità dei genitori, hanno inserito nelle loro giornate attività educative cadenzate dal ritmo della natura come succede spesso in campagna: accompagnare le mucche al pascolo la mattina presto e riaccompagnarle alla sera nella stalla, assistere alla loro mungitura, partecipare alla semina degli ortaggi e monitorare la crescita dei frutti sugli alberi pregustandone poi un’abbondante scorpacciata a maturazione avvenuta. Quindi non possiamo fare altro che ringraziarli per la loro resilienza, flessibilità, sensibilità, capacità di adattamento, spirito di condivisione e soprattutto per l'ottimismo, qualità che devono essere di esempio e di stimolo per tutti noi in questo futuro incerto. Cogliamo l’ occasione per rivolgere a tutti un augurio di un sereno 2021».