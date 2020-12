Chiusa S.Michele: un fondo straordinario per i bimbi nati nell'anno della pandemia

Ciascuno degli 11 bimbi di Chiusa San Michele nati nel 2020 riceverà un contributo straordinario di 150 euro: così l'amministrazione comunale ha deciso di dare il benvenuto ai nuovi cittadini venuti al mondo non in un anno qualunque, ma nell'anno della pandemia. Un gesto di vicinanza e di solidarietà per dare un piccolo sostegno concreto alle famiglie, nel pieno della crisi economica prodotta dall'emergenza sanitaria. «Ci stiamo lasciando alle spalle un anno complicato e pieno di

preoccupazioni. Sono molte le famiglie che hanno dovuto affrontare grandi sacrifici a causa della chiusura di molte attività produttive o commerciali - sottolinea l'amministrazione comunale chiusina - Pensiamo però che dobbiamo mantenere viva la speranza, per ripartire tutti insieme con spirito di solidarietà. E noi abbiamo voluto vedere questa speranza negli 11 bimbi che

nel 2020 sono nati a Chiusa San Michele. Sono loro che danno gioia e fiducia alle loro famiglie e a tutta la nostra piccola comunità». Per questo la giunta comunale ha appunto deliberato di erogare un contributo straordinario di 150 euro per ogni bambino nato quest'anno, come concreto sostegno alle necessità quotidiane. «Un piccolo segno in un Natale particolare, ma forse più essenziale e autentico. Diamo il nostro benvenuto a Dylan, Giulio, Leonardo, Anna, Delia Gabriela, Camilla, Thomas, Elena, Flavian, Cristian e Lena. Abbiamo voluto appendere i nomi di questi bimbi all'albero addobbato davanti alla scuola, come segno di condivisione».