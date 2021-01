Chiusa S.Michele: due persone intossicate dal monossido di carbonio

Oggi pomeriggio, poco dopo le 17, due persone sono rimaste intossicate dal monossido di carbonio nella loro abitazione di Chiusa San Michele, in via General Cantore: le esalazioni sono fuoriuscite da un fungo riscaldante a gas e ad un certo punto hanno iniziato a saturare l'ambiente, bruciando a poco a poco l'ossigeno presente all'interno. Fortunatamente i due residenti se ne sono accorti per tempo: dopo aver accusato un iniziale stato di malessere sono riusciti ad aprire la finestra, aerando così il locale. Hanno quindi allertato i soccorsi: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco permanenti di Susa, i volontari di Condove e il nucleo Nbcr da Torino per la messa in sicurezza dell'alloggio, oltre all'ambulanza del 118 che li ha trasportati in ospedale per accertamenti.