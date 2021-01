Giaveno, la città ha perso il cavaliere Armando Giacone

di DANIELE FENOGLIO

Giaveno dà l’addio ad Armando Giacone, 84 anni, padre dell’attuale sindaco Carlo. È deceduto lo scorso martedì 29 dicembre, per problemi di salute che si trascinavano da un po’ di tempo. «Era positivo al Covid, ma non credo che sia quella la causa che ce lo ha portato via», dice il figlio Carlo.

Armando era stato un noto impresario edile attivo in quasi tutta la valle. «Aveva iniziato con mio nonno, che aveva una ditta di materiali edili, ma ben presto si era messo in proprio con la sua impresa di costruzioni - racconta il sindaco - Aveva costruito molte ville in paese e fuori. Non solo: la sua azienda aveva costruito anche l’ossario di Coazze». Attività professionale decennale che gli è valsa anche il riconoscimento civile del cavalierato.

Era noto anche per la sua “militanza” nel Lions Club locale, del quale era stato cofondatore e presidente negli anni 1981 e 1982, e per la frequentazione dei circoli per anziani, dove amava giocare a carte. «Abbiamo perso mia mamma nell’83 e da allora, pur essendo vedovo, non aveva perso la voglia di vivere e amava molto viaggiare. Ha girato il mondo: di solito faceva un paio di viaggi all’anno», aggiunge il figlio. Le esequie si sono tenute giovedì 31 gennaio. Armando Giacone ha lasciato i figli Gian Luca e Carlo con Elisabetta, e i nipoti Gabriele e Lorenzo, e la compagna Marianna.