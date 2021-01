«Nella pandemia la valle di Susa si è distinta per tenacia e responsabilità»

L'Unione montana Valle Susa ha voluto dedicare un messaggio augurale di buon 2021 a tutti i cittadini residenti nei 22 comuni della bassa valle che fanno capo all'ente: «Care concittadine e cari concittadini - scrive il presidente Pacifico Banchieri - volge al termine un anno particolare, in cui ciascuno di noi ha visto mettere in discussione le proprie libertà individuali in favore di un bene fondamentale: la salute pubblica. La pandemia si è abbattuta con forza sul nostro territorio, colpendo i rapporti sociali, le attività economiche e i nostri cari. Ma in questo 2020, come forse non mai, abbiamo scoperto che sentirsi “comunità” vuol dire non solo condividere cultura e valori, ma soprattutto diritti, doveri e speranze per il futuro. E posso dire di vivere in una valle dove molte persone si sono distinte per tenacia e senso di responsabilità nei confronti degli altri. L’anno nuovo che ci attente sarà carico di sfide, ma sono certo che collaborando tutti insieme potremo superare le difficoltà che ci si porranno davanti. Con questa consapevolezza, porgo a tutti voi i migliori auguri di buon anno da parte mia e dell’intera Unione montana Valle Susa».