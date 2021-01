Vaccino anti-Covid: stamattina si inizia al S.Giacomo di Susa

È partita intorno alle 10 di stamattina, come da programma, la campagna di vaccinazione per operatori e ospiti delle Rsa presenti sul territorio dell'Asl To3 tra Susa, Rivoli e Pinerolo: tra queste anche il San Giacomo di Susa, residenza assistenziale che dopo aver passato del tutto indenne la prima ondata dell'emergenza Coronavirus è stata colpita da decine di casi nel mese di novembre. Le dosi di vaccino anti-Covid sono state consegnate stamattina presso la struttura di San Giuliano e le somministrazioni sono tuttora in corso.