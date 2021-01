Avigliana: ora c’è il secondo bando per l'Ostello

650 euro più Iva al mese. È il nuovo canone stabilito dal Comune di Avigliana per dare in concessione l’Ostello di piazza Conte Rosso 20, da tempo “fuori servizio”. Si tratta dell’importo a base di gara, auspicabilmente aumentabile dai concorrenti, che equivale a 7800 euro all’anno, ovvero 117mila euro per i 15 anni di durata della concessione. Il bando è stato pubblicato ieri sul sito del Comune (per accedere al bando clicca qui)...

Su Luna Nuova di venerdì 8 gennaio 2021

Leggi l'articolo completo su Luna Nuova clicca qui!