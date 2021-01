Condove: Ruggero Suppo, una vita da pompiere. Lascia dopo 40 anni

È arrivato il giorno della pensione da vigile del fuoco volontario per Ruggero Suppo, capodistaccamento di Condove: il traguardo è dato dal raggiungimento dei 61 anni di età anagrafica, limite oltre il quale, per legge, i pompieri volontari non possono più essere operativi negli interventi di soccorso. E per Suppo, nato il 1° gennaio 1960, il 61° compleanno è coinciso con l’inizio del nuovo anno. Ora, fino ai 67 anni, potrà comunque rimanere iscritto all’elenco del comando per partecipare a manifestazioni del corpo nazionale dei vigili del fuoco, unicamente a scopo dimostrativo. La reggenza temporanea del distaccamento di Condove è stata affidata al funzionario tecnico antincendi volontari Marco Paolone: la pandemia tuttora in corso ha infatti impedito lo...

su Luna Nuova di venerdì 8 gennaio 2021