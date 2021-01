Giaglione, il paese si ferma per l'addio a Fulvia Masera

Tanta commozione nel pomeriggio di mercoledì 30 dicembre per il commiato a Fulvia Masera, la maestra in pensione morta nell’incidente di lunedì 21 dicembre al Malpasso di San Giorio. Dopo il rito religioso, officiato dal parroco don Daniele Giglioli nella parrocchiale di S.Vincenzo, il feretro è proseguito per la piazza nei pressi delle scuole, dove è stata salutata da parte del professor Gigi Richetto a nome del movimento No Tav, di cui Fulvia faceva parte dagli albori, e della comunità di Vaie, dove ha insegnato per oltre 30 anni alla scuola dell’infanzia, diventando nel tempo un autentico punto di riferimento per genitori e bambini...

Su Luna Nuova di venerdì 8 gennaio 2021