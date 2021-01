Giaveno: tamponi per studenti, professori e personale non docente

di DANIELE FENOGLIO

La Città di Giaveno offre a studenti, docenti e operatori scolastici residenti in Città, la possibilità di effettuare il tampone rapido prima del rientro a scuola. «Uno screening importante, uno strumento in più per facilitare il rientro a scuola. Il Comune fa la sua parte, andando incontro al mondo della scuola, perché sappiamo che le lezioni in presenza sono molto importanti e mancano a tutti - dice il sindaco Carlo Giacone - Il rientro in sicurezza, con la tranquillità per se stessi e per gli altri, per di più gratis: invitiamo le famiglie e gli operatori della scuola a utilizzare questa opportunità».

«Si tratta della prosecuzione del progetto “Valli sicure”, che era nato proprio per andare incontro alle esigenze della comunità scolastica, grazie alla preziosa collaborazione della Croce rossa di Bardonecchia, Villardora e Giaveno - spiega l’amministrazione in una nota - I tamponi verranno effettuati due volte a settimana, generalmente il lunedì e il mercoledì, ma di volta in volta verranno aggiornati giorni e orari. Sarà possibile ripetere il test a distanza di tempo, per essere monitorati costantemente. Nella risposta via mail, a chi prenota verranno indicati giorno e orario a cui presentarsi presso il Palazzetto dello Sport per eseguire il test. Verranno eseguiti i test soltanto alle persone prenotate».

Coloro che vivono il mondo scolastico giavenese e desiderano un controllo, per tranquillità, possono prenotarsi semplicemente scrivendo all’indirizzo mail segreteriasindaco@giaveno.it.

Su Luna Nuova di venerdì 8 gennaio 2021

Leggi l'articolo completo su Luna Nuova clicca qui!