La Ciclovia Francigena pronta al via: partiti ieri i lavori del primo lotto

L'anno nuovo porta con sé il via ai lavori per la realizzazione del percorso cicloturistico lungo la Via Francigena, consegnati alla ditta appaltatrice nell’autunno scorso e partiti ufficialmente nella giornata di ieri, giovedì 7 gennaio. La Ciclovia Francigena rappresenta senza dubbio il progetto di punta dell’amministrazione dell’Unione montana Valle Susa, che andrà ad innestarsi in due grandi itinerari ciclabili: la VenTo (Venezia-Torino) di 680 km e AIdA (Alta Italia da Attraversare), che con i suoi oltre 900 km collega Trieste al Moncenisio. Quest’ultimo sarà anche il punto di arrivo della ciclabile valsusina, che da Alpignano si snoderà sul versante destro della Dora. Nella progettazione dell’itinerario sono stati osservati criteri come linearità, coerenza...

su Luna Nuova di venerdì 8 gennaio 2021