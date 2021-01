Villardora: due nuove rotonde tra via al Cerrone e la provinciale del Col del Lys

Passi in avanti per le rotonde tra via Circonvallazione e via al Cerrone. Ormai il progetto è in dirittura d’arrivo e, anche se non sono ancora stati affidati i lavori, i tempi per l’amministrazione comunale sono chiari: «Ormai siamo in uno stadio avanzato, perché abbiamo il finanziamento 150mila euro dalla Città metropolitana. Noi metteremo il resto - spiega il sindaco Savino Moscia - Cercheremo di realizzarle entro l’anno. Si tratta di un’opera importante». Tra i prossimi passi concreti ci saranno gli incontri, che si terranno verosimilmente nel corso di questo mese, tra il Comune e alcuni privati, che possiedono alcuni appezzamenti di terreno su cui insisteranno le due rotonde. Sono piccoli fazzoletti di terra, ma le procedure burocratiche prevedono dei passaggi...

su Luna Nuova di venerdì 8 gennaio 2021