Oulx, accoltellamento fra due migranti all'ex casa cantoniera

È scaturito da una lite per futili motivi lo scontro fisico che stanotte, intorno all'1,30, ha coinvolto due migranti ospitati presso la l'ex casa cantoniera di Oulx, occupata e gestita da tempo da un collettivo che offre loro accoglienza, dopo lo sgombero dal salone sottochiesa di Claviere avvenuto qualche anno fa. I due, che non si conoscevano, hanno iniziato a discutere animatamente, poi però la situazione è degenerata fino alla colluttazione: uno dei due è stato colto alle spalle con un'arma da taglio, presumibilmente un coltello da cucina, ed è rimasto ferito ad una spalla. Sul posto, per sedare la rissa, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Oulx. Successivamente l'uomo è stato trasportato all'ospedale di Susa: non è in gravi condizioni, ma rimane sotto osservazione.