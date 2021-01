Susa: ciclista investito sulla statale 25, è grave al Cto di Torino

È ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Cto di Torino M.D., 45 anni di Susa, il ciclista che giovedì 7 gennaio, intorno alle 19,30, è stato accidentalmente investito a Susa lungo la statale 25, in corso Stati Uniti, nei pressi del supermercato Lidl. L'uomo stava procedendo sul ciglio della strada in direzione Torino quando è stato tamponato alle spalle da un Dahiatsu Terios condotto da A.R., 36 anni di Venaus. Stando alle prime ricostruzioni compiute dai carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Susa, intervenuti sul posto, il giovane al volante del Terios si è accorto solo all'ultimo della presenza della bicicletta: troppo tardi per evitare l'impatto. Il ciclista è stato sbalzato dal sellino compiendo un volo di alcuni metri.

Tra le possibili cause dell'incidente c'è la visibilità, non delle migliori in quella zona e a quell'ora, quando ormai è buio da un pezzo: è infatti presente l'illuminazione del supermercato Lidl, ma per il resto il contesto è segnato da una certa oscurità. Il conducente del Terios, sottoposto all'alcoltest come da prassi, è risultato tuttavia positivo, anche se con un tasso di poco superiore al limite di legge che gli costerà una sanzione amministrativa e non penale: gli è stata in ogni caso ritirata la patente, ma secondo i carabinieri non sarebbe comunque questa la principale causa dell'incidente. Il ciclista è stato prima trasportato all'ospedale di Susa e poi con l'elisoccorso al Cto Torino, dove rimane ricoverato in prognosi riservata a causa di un'emorragia cerebrale.