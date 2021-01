Villarfocchiardo: auto si ribalta sulla statale 25, due feriti

Sono rimasti lievemente feriti i due occupanti, un uomo e una donna, della Jeep Compass che stasera a Villarfocchiardo, intorno alle 20,15, si è ribaltata sul fianco lungo la statale 25 del Moncenisio, all'altezza della stazione di servizio Ip: il veicolo stava viaggiando in direzione Susa quando all'improvviso, per cause ancora in fase di accertamento, il conducente ha perso il controllo del mezzo ed è andato a schiantarsi contro un palo, prima di ribaltarsi sul lato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Susa, i vigili del fuoco permanenti di Susa, i volontari di Borgone-Sant'Antonino e l'ambulanza del 118, che ha trasportato le due persone ferite all'ospedale di Rivoli per accertamenti. Le loro condizioni non destavano comunque particolare preoccupazione.